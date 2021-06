»Če demokracije ne razvijaš in krepiš, oblast to zelo hitro začuti«

IZJAVA DNEVA

"Demokracija je mavrica. Če je ne razvijaš in krepiš, oblast to zelo hitro začuti in začne prostor zapirati. Žal od osamosvojitve dalje – z izjemo korektne ustave, ki jo imamo – za demokracijo nismo storili dovolj. Zapostavili smo nacionalno varnost, nismo se posvetili varstvu marginaliziranih skupin ali prekarnih delavcev. Oblast ne uvidi, kaj se dogaja z generacijo, ki nima zanesljivih služb in zanesljivih dohodkov."

(Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma, o tem, ali se je oblastno omejevanje svobode začelo že pred epidemijo: v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)