»Vsi politiki še zdaleč niso enaki«

IZJAVA DNEVA

“Razumem vaše pomisleke, po drugi strani pa se mi zdi implikacija, da so vsi politiki isti in nevredni zaupanja, torej da med njimi ni nobene prave razlike, nevarna. V Sloveniji imamo trenutno vlado, ki ravna veliko bolj drastično kot katerakoli doslej. Imamo politiko, ki kar naprej deluje na podlagi hujskanja, žuganja, izključevanja in obračunavanja. Nikakor ne mislim, da je druga politična opcija v tem smislu nedolžna, pa vendar se po kvantiteti in kvaliteti v tem pogledu ne more primerjati s sedanjo garnituro. Morda pa se je še posebej v tem trenutku pomembno zavedati, da vsi politiki še zdaleč niso enaki.”

(Filozof dr. Mladen Dolar o tem, da smo v Sloveniji 30 let po osamosvojitvi še vedno v zadregi, ko iščemo politično ime, ki bi poenotilo in povezalo; v intervjuju za Primorske novice)