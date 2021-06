Vlada končno popustila, STA bo dobila denar

Dobljena bitka Slovenske tiskovne agencije. Ukom bo moral STA nakazati 845.000 evrov.

Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič

© Borut Krajnc

"Ker je vlada kot ustanoviteljica tudi v takšnih razmerah dolžna zagotavljati nemoteno izvajanje javne službe, je direktorju UKOM naložila, da STA takoj, ko se bo seznanil z njenim celovitim finančnim poslovanjem, nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021," so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom). Pritisk javnosti in evropskih institucij je očitno zalegel, vladni urad pa je sporočilu za javnost precej omilil komunikacijo in obrnil ploščo, čeprav brez nepotrebnega komentiranja potez STA tudi tokrat ni šlo.

Dolžnost in odgovornost vlade je, da kot dober gospodar skrbi za racionalno porabo davkoplačevalskega denarja, so zapisali, in pridali, da je dolžnost in odgovornost agencije, da "davkoplačevalski denar čim bolj racionalno uporabi in svojega lastnika, t.j. vlado o tem, kako je bil porabljen denar, skladno s Pogodbo o opravljanju javne službe, redno in celovito seznanja".

"Vlada je podrobnosti takega načina financiranja, ki ga je zaradi odločitve Evropske komisije morala uskladiti tudi z zahtevami evropske zakonodaje, uredila v Uredbi o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije," so izpostavili v Ukomu.

Omenjeni znesek pokrije dolgove, ki jih ima vlada do STA za nazaj, zato ni jasno, zakaj Ukom v zapisu omenja, da gre "pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe v letu 2021".

"Verodostojnost informacij in dostopnost do informacij sta ključna elementa za zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti. Za verodostojnost informacij, ki jih slovenski javnosti posreduje STA, je izključno odgovorno uredništvo agencije, saj se ne poslovodni oziroma nadzorni organi STA ne vlada ne smejo vpletati v uredniško politiko in vsebinsko zasnovo STA," so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

Obenem pa v istem zapisu ni šlo brez napotkov in vrednostnih sodb. Med drugim so v Ukomu zapisali, da "iskreno" upajo, da bo "vodstvo STA v prihodnje sprejelo dejstvo, da je dialog med neposredno vpletenimi bolj učinkovit od sodnih in medijskih pritiskov na reševanje finančnih razmerij med družbo in njeno ustanoviteljico".

"Slovenska tiskovna agencija (STA) je bila pred 30. leti ustanovljena zato, da opravlja javno službo zagotavljanja celovite obveščenosti javnosti, domače in tuje. Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) je ustanoviteljica in edina družbenica Slovenske tiskovne agencije, d. o. o. in tako tudi 100 % lastnica STA," so poudarili uvodoma.

V STA že pripravljajo odziv za javnost.