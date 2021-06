»Mogoče je preživeti z dramatično spremenjenim življenjskim slogom«

IZJAVA DNEVA

"Razmišljanje o novih tehnologijah je precej razširjeno, vendar tudi zelo majavo, ker jih še ni. Predvsem bo treba spremeniti način življenja. V času pandemije smo se prepričali, da je mogoče preživeti z dramatično spremenjenim življenjskim slogom. Po drugi strani tudi hitrega tehnološkega preboja ne moremo kar odpisati. Za primer vedno dam mobilno tehnologijo. V nekaj letih je iz nič prišla do vseh. To mi je navdih, da so mogoče hitre, globalne tehnološke spremembe."

(Klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj o tem, da bo račun za boj proti podnebnim spremembam nedvomno visok in bo verjetno treba spremeniti način življenje; v intervjuju za Nedelo)