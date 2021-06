»Najbolj uglajen prostor za odslužene in podložne, je na ministrstvu za kulturo«

IZJAVA DNEVA

"Za državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu je bil imenovan dr. Anže Erbežnik, neuspeli favorit SDS za ustavnega sodnika in sodnika sodišča EU. Da je lepo biti Janšev prijatelj, pa je znova začutil tudi Zvjezdan Radonjić, sodnik, ki bi mu zaradi neprofesionalnega ravnanja z avgustom prenehala sodniška služba. Dobil je namreč zaposlitev – no, kje? Kje je najbolj uglajen prostor za odslužene, upokojene, nespodobne in podložne? Na ministrstvu za kulturo, vendar! Po Prodniku, Petku, Damjanoviću, Ruplu itn. je kultura potrebovala res le še tega tenkočutnega gospoda, ki se je že tolikokrat izkazal kot vrhunski strokovnjak za sodbo o umetniških delih. Je pa res, da je izpolnjeval vse najbolj stroge pogoje za to službo: moški spol, starost vsaj 60, dokazane nepravilnosti v pretekli službi, obvezno nepoznavanje kulturne politike in, seveda, partijska knjižica."

(Kolumnistka Tanja Lesničar - Pučko o tem, da je Zvezdan Radonjić dobil zaposlitev na ministrstvu za kulturo; via Dnevnik)