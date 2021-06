Šarec: »Narod ni prav nič razklan«

IZJAVA DNEVA

"Narod ni prav nič razklan. Na eni strani imamo Pahorja, Janšo in izgubljene sinove demokracije, ki podpirajo trenutni režim, na drugi strani pa 75 odstotkov ljudi, ki niso volili SDS. To, da predsednik države poziva narod, naj se obe strani, vsi skupaj torej, zavedamo tega ali onega, no, to je degutantno."

(Predsednik LMŠ Marjan Šarec o razklanosti Slovencev; v intervjuju za Delovo prilogo Ona)