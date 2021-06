Jerala: »Kdor se ne bo cepil, se bo zelo verjetno okužil z delta različico«

"Imamo namreč samo dobra dva meseca, pa je jesen že tu," je poudaril biokemik in dodal, da bo družba kot celota za zajezitev potrebovala vsaj 80-odstotno precepljenost

Roman Jerala

© Borut Peterlin

Roman Jerala s Kemijskega instituta je v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejal, da so študije preteklih let pokazale, da načeloma cepiva različnih mehanizmov skupaj delujejo bolje. "Imunologi svežo študijo označujejo za zanesljivo," je dejal in poudaril, da je kombinacija cepiv AstraZenece in Pfizerja "zagotovo boljša kot dvojni odmerek AstraZenece". Omenil je tudi ameriško študijo, ki pravi, da cepivo Pfizerja in Moderne najbrž zagotavlja dolgoletno zaščito. "Tega sicer ne vemo zanesljivo, saj časa še ni preteklo dovolj, a indici v tej smeri so dobri," je dejal Jerala. Po njegovem mnenju jeseni za večino ljudi najbrž ne bodo potrebni poživitveni odmerki, bodo pa morda koristni pri stanovalcih domov za ostarele in tam zaposlenih.

Jerala, sicer vodja laboratorija za sintezno biologijo in imunologijo, je pritrdil razširjenemu mnenju stroke, da nas čaka četrti val. Zakaj? "Indijska oziroma delta različica, ki je precej bolj nalezljiva, in če bo ostal lep del prebivalstva necepljen, potem bodo to plodna tla za hitro širjenje virusa, posledično pa ponovna zaprtja družbe" je dejal in javnost pozval, naj se cepi, odgovorne pa, naj uporabijo "čim več različnih metod za pospešitev cepljenja prebivalstva, med drugim tudi s pošiljanjem osebnih vabil na domove ljudi".

"Imamo namreč samo dobra dva meseca, pa je jesen že tu, je poudaril biokemik. Indijska različica je namreč tako kužna, da kdor se ne bo cepil, se bo zelo verjetno tudi okužil, družba kot celota pa bo za zajezitev potrebovala vsaj 80-odstotno precepljenost," je sklenil Jerala.