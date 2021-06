Na današnji dan lani je »nepreklicno« odstopil Aleš Hojs ...

... ki je danes še vedno minister

Beseda "nepreklicno" je lani v slovenski politiki dobila nov pomen

© YouTube / STA

Na današnji dan (30. junija) lani je "nepreklicno" odstopil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Notranji minister je dober teden dni kasneje za TV Slovenija dejal, da je gesto premierja Janez Janše, ki ga je prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, vzel resno. "Vsekakor bom v naslednjih dveh, treh dneh o tem temeljito premislil. Že danes pa lahko rečem, da bom to gesto sprejel vsaj za čas do moje interpelacije," je dejal lani julija.

"Odstopa, ki je nepreklicen, se ne da preklicati."



Aleš Hojs 3. julija 2020 na novinarski konferenci

Janša je nekaj dni po Hojsovem "nepreklicnem" odstopu pojasnil, da Hnjegovegaodstopnega pisma še ni odprl in da "smo v situaciji, ko ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan, nujno potrebujemo". Napovedal je še, da bo odstopno pismo odprl v primeru, če si Hojs ne bo premislil, a takrat, ko bo imel novega človeka za mesto notranjega ministra.

Danes, leto dni kasneje, je Aleš Hojs še vedno minister za notranje zadeve, kljub temu, da je 30. junija leta 2020 "nepreklicno" odstopil in da je poudaril, da "odstopa, ki je nepreklicen, se ne da preklicati".