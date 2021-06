Keber: »Vedno težje bo doseči spoštovanje smiselnih navodil«

IZJAVA DNEVA

"Kakšen je verjeten scenarij za prihodnjo polovico leta v Sloveniji? Sproščanje ukrepov zaradi napačne predpostavke, da je cepljenje učinkovito celo ob majhnem številu cepljenih, bo prispevalo k še bolj ležernemu in parazitskemu odnosu do cepljenja. Vedno težje bo doseči spoštovanje smiselnih navodil, kot so primerna maska in vzdrževanje razdalje do oseb, ki ne spadajo v naš 'mehurček'. Tako kot lani bodo stotisoči odšli na počitnice, kjer se bodo srečevali z neprepoznanimi nosilci okužbe z vsega sveta. In tako kot lani se bo do konca avgusta virus kot delta ali kaka druga varianta razširil med necepljenimi prebivalci. Zaradi bolj tveganega obnašanja bo okužba najprej prizadela mlade, vendar bo zaradi opustitve ukrepov imela veliko možnosti, da se prenese na necepljene, ki morda sploh ne bodo odšli na dopust. Med najstarejšimi bo prišlo do novega vala smrti in težkih posledic. "

(Nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber o tem, da se bo do konca avgusta bolj nalezljiva delta različica razširila tudi pri nas, zato se priporoča celo 90-odstotna precepljenost; via Dnevnikov Objektiv)