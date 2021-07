Izšla je nova Mladina: NO FÜHRER

Izšla je nova Mladina! Naslovnico sveže številke je oblikoval Novi kolektivizem. Ali začenja Slovenija predsedovanje uniji kot madžarsko-poljska topovska hrana? Več preberite v naslovni temi nove Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani. V njej boste našli še mnogo več poglobljenih, informativnih in aktualnih vsebin.

MLADINA 26 2021

© Novi kolektivizem / Mladina

Danes je izšla tudi posebna številka Mladine s 16 poglobljenimi in obsežnimi intervjuji! Posebna poletna edicija MLADINA INTERVJU je že naprodaj na vseh prodajnih mestih. Mladinini novinarji so se pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

