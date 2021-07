Ogroženi neonacisti?

Kako smo sploh lahko začudeni ali celo ogorčeni nad policijsko odstranitvijo neonacistov s protivladnega shoda?

Skoraj spopad med protestniki in črnimi podporniki vlade

© Luka Dakskobler

Ravno ko naj bi se na dan državnosti na polnem Prešernovem trgu začela ljudska, protivladna protestniška proslava, je skupina mladih neonacistov zavzela njihov oder z zvočniki in mikrofoni ter pred Prešernovim spomenikom razvila svoj transparent. Na to se je policija odzvala z ločitvijo protestnikov in provokatorjev, tako da je potisnila protestniško množico nazaj in se postavila vmes. Minute so tekle ob naraščanju napetosti, ki jo je prekinil protestniški vodja Jaša Jenull in policijo pozval, naj vendarle odstrani provokatorje. In le nekaj trenutkov pozneje je policija to tudi storila ter najbolj odločne med njimi pridržala in odpeljala.