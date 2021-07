Geji in lezbijke kot grešni kozli

Poziv slovenski vladi, naj zaščiti pravice skupnosti LGBTI

Protest proti novemu zakonu v Budimpešti

© Profimedia

ILGA-Europe je evropska podružnica mednarodne lezbične in gejevske zveze International Lesbian & Gay Association (ILGA), ki združuje več kot 600 organizacij iz 54 držav, delujočih na področju spodbujanja pravic gejevske, lezbične, biseksualne in transseksualne skupnosti v Evropi in Srednji Aziji. Iz te organizacije so nam na vprašanje glede spoštovanja pravic pripadnikov LGBT v naši regiji odgovorili, da Viktor Orbán in poljski predsednik Andrzej Duda že kar nekaj časa zlorabljata LGBTI skupnost kot grešne kozle: