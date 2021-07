Predsednik vlade bi bil tudi glasbeni urednik

Javni poziv k cenzuri?

Novinar TV Slovenija Igor Pirkovič, sicer tudi avtor himne stranke SDS Za Slovenijo živim, je na Twitterju zapisal, da ga je zmotilo, ker je njegov hišni radio Val 202 na 30. obletnico osamosvojitve države, ko so potekale »številne slovesnosti in maše za domovino«, predvajal skladbo Nikolovskega in Jadranke Juras z naslovom Operacija juriš. Pri tem je v tvitu poudaril tale del besedila: »Za vse, kar ste do zdej nardil’, ponujamo amnestijo! Zgodovina uči, ko politika izkorišča, grejo eni v Argentino, drugi na strelišča.« Glasbeno sodelovanje Jadranke Juras in Darka Nikolovskega je bilo predstavljeno na silvestrovo kot upor proti pritiskom oblasti. Prva jih je doživela, ko je v televizijski oddaji Zadnja beseda, namenjeni izmenjevanju mnenj, rekla, da se ji zdi nepotrebno, da slovenski vojaki sodelujejo v »globalni vojni proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca«, drugi pa je bil zaradi protestnega branja ustave na Trgu republike deležen policijske pozornosti.