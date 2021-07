REFERENDUM: Predčasno glasovanje

V torek, sredo in četrtek lahko predčasno oddate svoj glas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

© Nejc Trampuž

Okrajna volilna komisija je sporočila, da bo predčasno referendumsko glasovanje za 14 volilnih okrajev potekalo na Gospodarskem rastavišču v Ljubljani.

"Predčasno glasovanje na referendumu dne 6. , 7. in 8. julija 2021 bo za vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana potekalo na Gospodarskem razstavišču (Dunajska cesta 18, dvorana Kocka (A2), vhod s strani Vilharjeve ceste). Za izvedbo predčasnega glasovanja na eni lokaciji smo se odločili zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volivkam in volivcem," so zapisali.

Volivkam in volivcem bo zagotovljeno tudi brezplačno parkirišče na območju Gospodarskega razstavišča.

"Zaradi reorganizacije Upravne enote Ljubljana je nov sedež vseh 14 OVK na Linhartovi cesti 13, Ljubljana, vendar bi bila organizacija predčasnega glasovanja za vseh 14 volilnih okrajev na tej lokaciji s strani dostopnosti volivkam in volivcem težja, saj na navedeni lokaciji obratuje sedež Upravne enote Ljubljana, ki med tednom sprejema stranke, zato smo se odločili, da predčasno glasovanje izvedemo v bližini sedeža, kjer bo vzpostavljenih 14 volišč, prav tako bo na lokaciji zagotovljeno dežurstvo okrajnih volilnih komisij in upravne enote, ki bo omogočalo, da stranke, ki bi izpadle iz volilnega imenika, takoj pridobijo potrdilo in jim ne bo potrebno ponj na Tobačno ulico 5. Prav tako bo volivkam in volivcem zagotovljeno brezplačno parkirišče na območju Gospodarskega razstavišča," so dodali v sporočilu za javnost.