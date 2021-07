Slovenija zaradi Janše na napačni strani evropske zgodovine

IZJAVA DNEVA

"V primerjavi s prejšnjimi predsedujočimi (Hrvaško, Nemčijo in Portugalsko) je vodenje Sveta Evropske unije v četrtek prevzela država z izjemnim notranjepolitičnim bremenom, družbeno razklanostjo, visečim parlamentom in vladno naklonjenostjo evropskim vrednotam, kot jih pojmujeta vladajoči garnituri na Poljskem in Madžarskem. Janševo koketiranje s poljskim premierjem Morawieckim, češ da na Poljskem ni težav z vladavino prava, ali pa nedavno premierjevo razumevanje za sporno madžarsko zakonodajo, ki perfidno povezuje drugačno spolno identiteto s pedofilijo, je Slovenijo še enkrat umestilo na napačno stran evropske zgodovine. In prav slednjo bi Janša sedaj rad sooblikoval z razumevanjem in gradnjo mostov do vseh članic EU, zato da bi bila Evropa pomirjena in spravljena s sabo."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da je po trinajstih letih Slovenija ponovno prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije, ki bo veliko bolj zahtevno kot prvo; via Dnevnik)