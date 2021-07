»Nevarnost, da se bo to izkoristilo za zakonodajo, ki bo podpirala avtokratsko vodenje«

IZJAVA DNEVA

"Obstaja velika nevarnost, da se bo to obdobje pri nas še dodatno izkoristilo za sprejem zakonodaje, ki bo podpirala avtokratsko vodenje. Eden od takšnih zakonov gre v obravnavo že naslednji teden, in sicer glede policijske ure in omejevanja gibanja. Mislim, da se bo to samo še stopnjevalo in da bomo priče zelo zanimivemu razkoraku med tem, za čemer bo EU želela, da naša država stoji, in nalogami, za katere se pričakuje, da jih bo Slovenija izvajala kot predsedujoča, ter med tem, kar se bo dogajalo doma v Sloveniji."

(Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka za promet, o tem, ali lahko zaostritev razmer zaradi novega vala okužb s covidom-19 prioritete EU in slovenskega predsedovanja potisne v ozadje; via Večer)