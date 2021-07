»Kaj ljudi naredi za naše? Nacionalnost? Barva kože? Veroizpoved? Politično prepričanje? Spolna usmeritev?«

IZJAVA DNEVA

"Po dostopnih podatkih je v gejmu od januarja 2018 v Sloveniji življenje izgubilo najmanj 24 ljudi. V istem času so na Hrvaški strani reke Kolpe našli 12 trupel ljudi na begu. Politične odločitve imajo konkretne posledice in tudi konkretne žrtve. Predstava se v svojem bistvu ukvarja s problematičnostjo tega, da naši organi ne upoštevajo zakonodaje. Grozljivo je, kako hitro pride do razčlovečenja, do tega, da ljudi obravnavamo kot tiste "druge", za katere ne veljajo iste pravice, isti zakoni, isti standardi, in smo pripravljeni prezreti in ignorirati nasilje, ki so mu izpostavljeni."

"To je grozljivo samo zase, grozljivo in strašljivo pa je tudi dejstvo, da pri taki politiki lahko vsakdo izmed nas postane ta drugi. Če vse to dopuščamo in počnemo, ker niso naši, se postavlja vprašanje, kdo so naši. Kaj ljudi naredi za naše? Nacionalnost? Barva kože? Veroizpoved? Politično prepričanje? Spolna usmeritev? Slovenija je žrtev razdiralne politike, ki zavoljo pridobivanja političnih točk neti sovraštvo, kjer le lahko. Tako se kot družba ukvarjamo z nebulozami, ki smo jih civilizacijsko že presegli, namesto s prihodnostjo se ukvarjamo s preteklostjo in vidimo grožnje tam, kjer jih ni, hkrati pa sprejemamo dejstvo, da živimo za rezilno žico in da ljudje v strahu, da bodo vrnjeni nazaj, od koder bežijo, umirajo na vedno bolj odročnih, tveganih in nevarnih poteh."

(Režiser Žiga Divjak, ki je za predstavo Gejm, ki prevprašuje vlogo in odgovornost Slovenije ter njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu, dobil veliko Borštnikovo nagrado; v intervjuju za STA)