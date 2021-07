»Iz civilne družbe želijo narediti mrtvo jezero«

"Janezu Janši je jasno, da pravi nasprotniki ne sedijo v parlamentu, ampak so to tiste družbene strukture, iz katerih se generirajo opozicijske ideje in sile. Civilnodružbene organizacije vseh vrst so generator novih politik ter političark in politikov. Le tako lahko razumemo tako rekoč frontalni napad na civilnodružbene organizacije, kot se je pred tem dogajalo že na Madžarskem. Iz civilne družbe želijo narediti mrtvo jezero. Paradoksalno je, da se je država pripravljena odpovedati milijonom evrov denarja iz nordijskega fonda zgolj zato, da organizacije civilne družbe, ki vladi niso prijazne, ne bi prišle do kakšnega evra."

(Pavel Gantar, nkdanji minister za okolje in prostor, nekdanji minister za informacijsko družbo, poslanec in nekdanji predsednik državnega zbora o tem, da smo v tem trenutku priča izjemnemu pritisku vladajoče politike na organizacije civilne družbe, kar je tipično za nedemokratične družbe; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)