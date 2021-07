»Janša in Hojs sta se postavila na stran, ki neonacizem dviga nad državljane drugega reda«

IZJAVA DNEVA

"Povezava med domoljubnostjo in neonacizmom ter razloček med biseri (rumeni jopiči) in svinjami (pripadniki alternativne proslave državnosti) sta nekaj najbolj neprimernega, kar sta Hojs in Janša lahko naredila. Oba sta zahtevala preiskavo policijske intervencije, ko je ta skrajne desničarje razločila od protagonistov alternativne proslave. To pomeni, da sta se oba precej nedvoumno postavila na stran, ki neonacizem s Hitlerjevimi kljukastimi križi vred v imenu domoljubja dviga nad državljane drugega reda. Ti, ki z Janševo oblastjo niso zadovoljni, torej niso enakovredni, in Janša je v Pahorjevem nagovoru o barvah mavrice odkril pravo barvo: rumeno na rumenih jopičih in rumeno na zastavi SDS."

"S to vrednotno triado, raznolikost, strpnost in spoštovanje, naj bi Slovenija začela svoje semestrsko predsedovanje EU. Že na izhodiščnem domačem terenu pa je bila raznolikost še pred prevzemom predsedovanja obarvana rumeno, strpnost pomešana v enolončnico 'biserov in svinj', spoštovanje pa je oglušelo, še preden bi bil slišan izhodiščni pomen te civilizacijske vrednote."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da se je državna proslava ob trideseti obletnici samostojnosti Slovenije sprevrgla v sejem "domoljubne" ničevosti; via Sobotana priloga Dela)