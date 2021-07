»Vsaka sekunda te vlade nas vodi v propad«

IZJAVA DNEVA

"Morda pa nismo sposobni sami rešiti naših problemov. Morda pa bi potrebovali večjo podporo naše širše domovine. Tu mislim na EU. Pravzaprav je priložnost, da se evropski politiki sedaj dobro seznanijo z razmerami v Sloveniji, čeprav verjamem, da situacijo odlično poznajo."

"A na koncu je in bo vendarle vse odvisno od nas samih. Čeprav se pojavlja resen dvom o tej naši obliki demokracije, je treba upati in vložiti napore v to, da se te sedanje situacije nikoli več ne ponovijo. Dejansko nas vsaka sekunda te vlade in vse današnje oblastne elite vodi v propad. V sovraštvo, ločevanje in željo po bratomorni vojni."

"Tega pa dejansko ne smemo dovoliti. Dovolj je bilo dokazane nesposobnosti in pokvarjenosti trenutnih posvetnih in cerkvenih oblastnikov."

(Miloš Šonc, slovenski častnik veteran vojne za Slovenijo, v Pismih bralcev o tem, da je sedaj priložnost, da se evropski politiki dobro seznanijo z razmerami v Sloveniji; via Dnevnik)