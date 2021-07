Slovensko predsedovanje je postalo predsedovanje Janeza Janše, ne Slovenije

IZJAVA DNEVA

"Lahko pozdravimo, absolutno, ta poziv predsednika države, vendar je prišel mnogo prepozno. Slovensko predsedovanje je postalo predsedovanje gospoda Janeza Janše, ne pa Slovenije, že mnogo pred tem. Tako rekoč je bilo izgubljeno že v trenutku, ko se je on v januarju začel vsajati in kregati z evropskimi diplomati, z evropskimi komisarji in konec koncev z bruseljskimi novinarji. Pričakovali bi, da bi v tistem trenutku predsednik države dal takšen poziv, ker bi takrat morda bilo še kaj za rešiti."

(Novinar Mladine Borut Mekina na komentar novinarke TV Slovenija Tanje Gobec, da je predsednik republike Borut Pahor, ki se sicer vzdržuje komentarjev, predsedniku vlade Janezu Janši včeraj dejal, naj ne reče v evropskem parlamentu vsega, kar misli, ker govori v imenu cele Slovenije)