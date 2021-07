Minister za zdravje: »Bojim se, da nam bo različica delta zagodla še pred jesenjo«

»Če ne bomo dosegli višje ravni precepljenosti, so skoraj neizbežne zaostritve ukrepov,« je dejal minister za zdravje Janez Poklukar

Janez Poklukar, minister za zdravje

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar je v intervjuju za Dnevnikov Objektiv dejal, da Janševa vlada zaenkrat ohranja stari semafor sproščanja in zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja covida-19. "Za zdaj ohranjamo obstoječega, res pa je, da lahko na meje med posameznimi barvami vpliva širjenje nalezljive različice delta. Mogoče je, da bo treba ukrepe zaostrovati pri manjšem številu okužb kot v prvem polletju," je dejal minister.

Poklukar je dodal, da se boji, da bo Sloveniji "različica delta zagodla še pred jesenjo". ""Po dosedanjih napovedih bo ta različica v večini evropskih držav prevladujoča že do konca julija," je poudaril.

Na vprašanje, kolikšna je možnost, da bi bili prebivalci avgusta ali na začetku septembra, ko mnogi načrtujejo dopuste, znova omejeni na svoje regije, pa je odgovoril, da so take razprave še preuranjene. "Najbolj si želim, da bi prebivalci v čim večjem številu pristopili k cepljenju. V tem primeru se o skrajnih možnostih sploh ne bi bilo treba pogovarjati," je dejal minister za zdravje.

Poklukar je poudaril, da je te dni zaskrbljen tudi zaradi cepljenja. "V Sloveniji skušamo tako kot v preostalih evropskih državah doseči kolektivno imunost. Za to potrebujemo višjo precepljenost proti covidu-19, kot jo imamo danes. Epidemija se je sicer umirjala že na račun dosedanjega cepljenja, a si nihče ne želi ponoviti težke izkušnje lanske jeseni. Zavedati se moramo dogajanja v bližini, na primer v Furlaniji - Julijski krajini in na Bavarskem, pa tudi na Portugalskem in v Veliki Britaniji, kjer imajo trenutno resne težave zaradi širjenja posebej nalezljive različice delta," je dejal.

"V Sloveniji skušamo tako kot v preostalih evropskih državah doseči kolektivno imunost. Za to potrebujemo višjo precepljenost proti covidu-19, kot jo imamo danes. Epidemija se je sicer umirjala že na račun dosedanjega cepljenja, a si nihče ne želi ponoviti težke izkušnje lanske jeseni."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Dodal je, da bo vlada brez široke precepljenosti jeseni "težko ohranila odprte šole"." Poleg tega so bile nekatere gospodarske panoge, na primer gostinstvo in turizem, med pandemijo zelo prizadete. Da bi lahko v prihodnjih mesecih delovale čim bolj nemoteno, je pomembno, da se cepi čim več zaposlenih in njihovih strank," je izpostavil.

V pogovoru za Dnevnikov Objektiv je opozoril še, da "do zdaj vemo, da je nova različica občutno bolj nalezljiva od dosedanjih in da covid-19 pri njej pogosteje poteka v težji obliki".

"S striktnim izvajanjem obstoječih ukrepov je mogoče doseči, da v morebitnem četrtem valu število hospitalizacij in smrti ne bo večje od tistega v letošnjem spomladanskem valu. Dokler vzdržujemo nizko število okužb, različica delta ni neobvladljiv problem. Kljub temu pa bodo, če ne bomo dosegli višje ravni precepljenosti, skoraj neizbežne zaostritve ukrepov," je sklenil.