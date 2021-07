Odvetnica, ki vedno stavi na moč argumentov, ne na argument moči

V posebni številki MLADINA INTERVJU tudi pogovor z Jasno Zakonjšek, odvetnico, ki zastopa tudi žrtve oblastne represije, ki se je razrasla v zadnjem letu in pol

Jasna Zakonjšek je odvetnica, ki vedno stavi na moč argumentov, ne na argument moči ter na dialog in ne konflikt s sodiščem. Pravi, da ji je to modrost podaril oče, s katerim imata odvetniško družbo, ki se prvenstveno ukvarja s svobodo govora in zastopa tudi vedno bolj številne novinarje, ki so se znašli v nemilosti oblasti. Poleg tega je tudi del Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je nastala iz potrebe pomoči prebivalcem, ki se v zadnjem letu dni zašli v navzkrižje z zakonom ali bolje rečeno v navzkrižje z represivno oblastjo, ki zlorablja zakonodajo za svoje partikularne interese.

»Pravilnost posamezne odločitve ustavnega sodišča ni v tem, da zrcali voljo večine, ampak da presoja, ali so pravni predpisi ali pa sodne odločitve skladni z ustavo. Pogosto to pomeni zaščito manjšin pred voljo večine,« je med drugim povedala o vlogi ustavnega sodišča.

»Družba je še vedno mnogo hitreje kritična do žensk, še posebej če njihovo vedenje odstopa od tradicionalnih družbenih pričakovanj nežne, materinske, spravljive ženske.«



Jasna Zakonjšek,

odvetnica

O protivladnih protestih pa je Zakonjšek, ki se sodelovala pri vložitvi pobude za presojo ustavnosti prepovedi zbiranja na ustavno sodišče, dejala naslednje: »Ne zgolj oblika, tudi vsebina sporočila je drugačna, če za njo stoji določeno število ljudi, ki se jih vidi in sliši. In konec koncev, oblast, ki je do svojih državljanov in državljank senzibilna, jim malo drugače prisluhne, če so mirno protestirajo na javnemu shodu, kot če ji ljudje le pošiljajo pisma.«

Je pa Jasna Zakonjšek tudi ženska, ženska v dominantno moškem poklicu in v še vedno dominantno moški družbi, v kateri je enakost med spoloma pogosto še vedno zgolj napisana na papirju, oziroma kot je dejala: »Družba je še vedno mnogo hitreje kritična do žensk, še posebej če njihovo vedenje odstopa od tradicionalnih družbenih pričakovanj nežne, materinske, spravljive ženske.«

Več preberite v novi posebni številki MLADINA INTERVJU, ki je že na voljo na vseh prodajnih mestih in v naši spletni trgovini.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

Obvezno poletno branje: 16 novih intervjujev

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

Novo posebno številko si lahko priskrbite tudi v naši spletni trgovini >>