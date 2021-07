Upokojenec: »Danes so mi povedali, da v domu ne bom mogel glasovati. Res sem razočaran.«

Sumi nedopustne prakse ministrstva za delo. Številne prebivalke in prebivalci domovih za starejše opozarjajo, da kljub želji ne bodo mogli oddati refrendumskega glasu PROTI, saj v domu ne bo volišča, hkrati pa so izvedeli, da so zamudili rok za priglasitev glasovanja po pošti.

Prizor s tiskovne konference Gibanja za pitno vodo

Gibanje za pitno vodo je na današnji tiskovni konferenci opozorilo, da so jih številne prebivalke in prebivalci domovih za starejše občane v zadnjih dneh obvestili, da kljub želji in nameri ne bodo mogli oddati refrendumskega glasu PROTI, saj v domu ne bo volišča, hkrati pa so izvedeli, da so zamudili rok za priglasitev glasovanja po pošti. "Informacije, ki smo jih pridobili čez vikend, kažejo, da je pristojno ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve domovom posredovalo navodila za priglasitev glasovanja po pošti le nekaj ur pred iztekom roka za priglasitev," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Elektronska pošta, ki smo jo pridobili, kaže, da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na elektronske naslove vseh domov za starejše v državi v sredo, 30. junija, ob 11:50 uri poslalo elektronsko sporočilo »o možnosti glasovanja varovancev po pošti v Sloveniji na referndumu o ZV-1G«. V sporočilu je ministrstvo domovom za starejše posredovalo dopis Državne volilne komisije, datiran 1. junija 2021, z obvestilom, da volivci, ki so »v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo lahko glasujejo po pošti«, če to sporočijo okrajni volilni komisiji – a da mora obvestilo prispeti k volilni komisiji »najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, torje najpozneje 30. junija 2021 do 24. ure«. Domovi za starejše so torej informacijo dobili le nekaj ur pred iztekom roka, zaradi česar niso mogli operativno izpeljati vseh dejanj, obvestiti vseh prebivalk in prebivalcev o možnosti in priglasiti glasovanja," so zapisali v Gibanju za pitno vodo.

»Sem Franc. Star sem 79 let. Živim v domu za ostarele. Do danes sem bil prepričan, da bom lahko volil na referendumu in obkrožil proti. Vse oddaje o referendumu sem poslušal, pa bral sem o tem. Danes so mi povedali, da v domu ne bom mogel glasovati. Razočaran sem, ker sem bil prepričan, da bom lahko. Tudi moja mama je bila v domu in je vedno lahko šla na volitve in referendume. Do zdaj sem vedno šel volit, letos prvič ne bom mogel. Res sem razočaran.«



Franc,

eden od upokojencev

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja javno sprašujejo, kaj je vzrok in zlasti cilj opisanega prepoznega, nesistematičnega in nejasnega komuniciranja z domovi za starejše, ki bo – kot kažejo številna pričanja prebivalcev in prebivalk za starejše - pomembno vplivalo na udeležbo v refrendumu? "Ker je izzid referenduma vezan na kvorum (za padec zakona mora biti vsaj 339.729 glasov proti, ne le večina proti), je opisana poteza ministrstva nedopustna! Ali gre za namerno politično motivirano potezo ministrstva, ki ga vodi minister iz vrst stranke Nove Slovenije, torej stranke, ki podpira zakon o vodah?" so zapisali v Gibanju za pitno vodo in dodali, da se odpira tudi vprašanje, kako je bilo z obveščanjem o možnosti glasovanja po pošti tudi v vseh drugih zavodih in ustanovah, kjer začasno ali trajno bivajo volivke in volivci.

"Po vseh že videnih potezah vladnih strank, začenši z uvrstitvijo tako ključnega refernduma globoko v poletje, ne bi čudili novi poskusi oviranja volivcev in volivk, ki se želijo izreči PROTI škodljivemu zakonu o vodah. So pa v demokratični državi, kjer je pravica do referenduma ena od ustavnih pravic, taki poskusi nedopustni in sprevržni. Državno volilno komisijo, Ministrstvo za javno upravo – Sektor za transparentnost, integriteto in politični sistem in druge pristojne institucije pozivamo k ukrepanju - tudi k preučitevi, ali gre za kršitev proste odločitve volivcev iz 151. členak kazenskega zakonika," so nasprotniki spornega vladnega zakona o vodah sklenili v sporočilu za javnost.