»Na zahodu ne bomo nikogar prepričali, da smo v resnici v redu«

IZJAVA DNEVA

"Zdaj se to dogaja nam. Ja, včasih je bilo tako, da si šel po svetu in so ljudje bili veseli, ko so srečali nekoga iz napredne države, ki se je pametno izognila veliki vojni in v emocionalnem središču svojega mesta nima kipa generala, ampak pesnika. Ponosni smo bili, ker je bila naša vojna majhna in se v njej nihče ni mogel delati velikega junaka. Zdaj v vseh nas vidijo še eno neumno državo, ki se odpoveduje svobodi v imenu narodnih izmišljotin. To podobo zdaj nosimo zapisano v vseh naših dokumentih. Na zahodu ne bomo nikogar prepričali, da smo v resnici v redu. Zaveznike imamo na vzhodu, med ljudmi, ki se upirajo demokraciji brez svobode in narodnjaški kulturi brez duha. Tam so naši evropski sodržavljani. Oni razumejo naš problem z oblastjo. Delimo si isto izkušnjo. V duhu evropske kooperacije bi bilo odrešujoče, če bi tudi mi razumeli njih."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o tem, da se nam zdaj godi to, kar Poljaki in Madžari poznajo že vsaj eno desetletje; via Dnevnikov Objektiv)