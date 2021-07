Danes, jutri in v četrtek predčasno glasovanje

Volivke in volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, lahko svoj glas oddajo predčasno

V nedeljo, 11. julija, bo Slovenija glasovala na referendumu o noveli zakona o vodah. Volivke in volivci, ki se takrat ne bodo mogli udeležiti glasovanja, pa lahko svoj glas oddajo tudi predčasno. Glasovanje bo potekalo do četrtka, 8. julija, in sicer do 19. ure, glas pa je predčasno mogoče oddati na 92 voliščih po državi.

Za zavrnitev zakona bi moralo proti glasovati vsaj 340.007 volilnih upravičencev.

Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Med izjeme sodi vseh 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana, saj predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču v dvorani Kocka. Na območju bo omogočeno tudi brezplačno parkiranje, različne iniciative nasprotnikov novele zakona Janševe vlade pa ponujajo tudi brezplačne prevoze na volišča.

V Mariboru so volišča za predčasno glasovanje tokrat na sedmih lokacijah znotraj posameznih volilnih okrajev.

Več informacij najdete na spletnih straneh Državne volilne komisije in iniciative Gibanje za pitno vodo.