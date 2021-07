SD s tožbo proti Janši

Socialni demokrati (SD) so včeraj vložili tožbo proti predsedniku vlade Janezu Janši zaradi laži o lastništvu vile na Levstikovi 15, v kateri imajo sedež

Vila Moskovič na Levstikovi 15, kjer ima danes sedež stranka SD (foto: Igor Zaplatil)

© Iz knjige Usode ljubljanskih stavb in ljudi

Socialni demokrati so včeraj na okrajnem sodišču v Velenju vložili tožbo proti Ivanu Janezu Janši zaradi laži o lastništvu Levstikove 15. "Pravna in zgodovinska dejstva namreč dokazujejo, da je SD nesporna lastnica nepremičnine, Ivan Janez Janša pa je ob številnih priložnostih zavestno in zlonamerno širil laž, čeprav je dokazljivo vedel, da lastništvo SD ni sporno in da nepremičnina ni bila nikoli ukradena tragično preminuli družini Moskovič," so zapisali v sporočilu za javnost.

V tožbi so natančno opisane in dokazane številne javne izjave Ivana Janeza Janše, v katerih trdi, da si je SD prisvojila "ukradeno judovsko vilo", kar je sprožilo številne javne odzive v domači in celo mednarodni javnosti.

"V tožbi so natančno povzeta vsa pravna in zgodovinska dejstva o lastništvu Levstikove 15, iz katerih izhaja, da Ivan Janez Janša že od leta 1993 pozna vsa dejstva o nespornem lastništvu. Kot takratni minister za obrambo je bil celo član vladne komisije za premoženjsko-pravne zadeve, ki je bdela nad postopkom sklepanja menjalne in darilne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in takratno SDP, predhodnico današnje SD," so poudarili v stranki.

"Janša je že 3. maja 2021 prejel poziv odvetniške družbe, da se za svoje lažnive izjave javno opraviči. Ker tega do postavljenega roka ni storil, saj pošiljke ni dvignil, se je SD odločila za tožbo. Z njo zahteva, da Ivan Janez Janša na svojem twitter profilu javno objavi opravičilo in izrek sodbe ter Socialnim demokratom zaradi laži plača simbolično odškodnino v višini 10.000 evrov," so še zapisali v SD.