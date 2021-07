FOTOGALERIJA: Protest proti Janševi vladi tudi v Strasbourgu

Protestnice in protestniki so pred stavbo Evropskega parlamenta opozorili na dogajanje v Sloveniji

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Danes zjutraj je Janeza Janšo je ob prihodu v Evropski parlament v Strasbourgu pričakalo presenečenje ‒ protestna akcija, ki so jo z mednarodno podporo izvedli članice in člani petkovih kolesarskih protestov. Z akcijo so želeli opozoriti na dogajanje v Sloveniji, predstaviti protestniško gibanje in predvsem pozvati Evropski parlament ter vse pristojne evropske inštitucije, da odločno ukrepajo in zaščitijo vladavino prava v Sloveniji.

Pred Evropskim parlamentom je Janšo pričakalo 1000 stopinj v mavričnih barvah. "Te simbolizirajo petkove protestnice in protestnike, ki že več kot eno leto vztrajamo na slovenskih ulicah. Prav tako pa je bilo polaganje stopinj ena izmed prvih protestniških akcij marca 2020, kjer so posameznice in posamezniki, v času prepovedi protestov, na Trg republike individualno polagali stopinje. Zaradi tega pa so bili protiustavno oglobljeni s kaznijo v višini 400 evrov," so v Protestni ljudski skupščini zapisali v sporočilu za javnost.

"Tuji mediji in evropski poslanci iz različnih držav so pokazali veliko zanimanje za protestniško akcijo in izrazili podporo. Podali smo več izjav za tuje medije in s tem opozorili na dejstvo, da Slovenija iz tedna v teden hitreje drsi v totalitarizem po madžarskem vzoru."



Protestniki in protestnice v Strasbourgu

Prav tako so pred Evropskim parlamentom razprostrli velik transparent PROTECT THE RULE OF LAW IN SLOVENIA (Zaščitite vladavino prava v Sloveniji.), s čimer so pozvali vse evropske poslance in poslanke ter Evropsko komisijo, da jasno obsodijo kršenje človekovih pravic in demokratičnih postopkov v Sloveniji.

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

"Med njimi so zagotovo najbolj očitne kršitve: neimenovanje delegiranih tožilcev, nefinanciranje STA in ostali napadi na medije ter policijska represija in prepovedi protestov. Tuji mediji in evropski poslanci iz različnih držav so pokazali veliko zanimanje za protestniško akcijo in izrazili podporo. Podali smo več izjav za tuje medije in s tem opozorili na dejstvo, da Slovenija iz tedna v teden hitreje drsi v totalitarizem po madžarskem vzoru," so še zapisali protestniki in protestnice.

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Ob tem so napovedali tudi vseslovenski protest proti privatizaciji vode, ki bo potekal v petek ob 19. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. V nedeljo bo namreč Slovenija glasovala na referendumu o noveli zakona o vodah, do četrtka pa že poteka predčasno glasovanje ‒ na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je denimo udeležba množična.