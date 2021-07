Jaša Jenull – kulturnik, ki nikomur ne privošči, da bi živel v državi strahu, sovraštva in represije

V posebni številki MLADINA INTERVJU tudi obsežen pogovor z Jašo Jenullom, ki že leto in pol vsak petek v rokah drži mikrofon, prek katerega predstavniki civilne družbe nagovarjajo protestnike

Je Jaša Jenull res storil prekršek, ko je s kredo na pločnik napisal »Čas je za odstop«?

© Borut Krajnc

»Nobena druga vlada ni načrtno napadala čisto vseh temeljev državne ureditve, medijev, nevladnih organizacij, državnih institucij in vladavine prava,« pravi Jaša Jenull – umetnik, kulturnik, režiser, ki že leto in pol vsak petek v rokah drži mikrofon, prek katerega predstavniki civilne družbe nagovarjajo protestnike. Tako vztrajen je zato, pravi, ker nikomur ne privošči, da bi živel v državi strahu, sovraštva in represije. In tudi zato ne, ker v takšni državi noče živeti niti sam, niti noče, da bi v takšnem okolju odraščali njegovi mladi hčerki. Z njim smo se pogovarjali po največjem protestnem petku doslej, ki je na ulice privabil vsaj toliko, če ne več ljudi, kot jih je bilo na največji vseslovenski ljudski vstaji leta 2013.

Jenull je bil prvi na ulici, prvi »kolesarski« protestnik, ko je z na roke narejenim transparentom s sporočilom »Banda, lopovi! Gotovi boste!« sredi marca lani tekel po mestu, se posnel in video objavil na spletu. Leto in pol kasneje je marsikaj drugače. Redni petkovi protivladni »kolesarski« protesti so občasno neverjetno množični.

»Nobena druga vlada ni načrtno napadala čisto vseh temeljev državne ureditve, medijev, nevladnih organizacij, državnih institucij in vladavine prava.«



Jaša Jenull,

umetnik, kulturnik, režiser in protestnik

Po njegovem mnenju je najprej nujna zamenjava na oblasti, če želimo preživeti kot družba in morda celo narediti korak naprej. Ali kot je slikovito opisal: »Smo v avtomobilski nesreči, v gorečem avtu in najprej se moramo skupaj izvleči iz tega avtomobila, potem pa lahko začnemo resno debatirati o tem ali bi bilo morda bolje, če se raje sploh ne bi vozili z avtomobili.«

O svojih občutjih na protivladnih shodih pa je med drugim povedal, da ga spremlja »občutek odgovornosti in hkrati občutek negotovosti se po tem, ko se zbere množica protestnikov, spremeni v občutek pozitive, zmage in prepričanja, da ljudje v tej državi lahko še vedno vplivamo na stvari.«

Več preberite v novi posebni številki MLADINA INTERVJU, ki je že na voljo na vseh prodajnih mestih in v naši spletni trgovini.

MLADINA INTERVJU 2021

© Mladina

Obvezno poletno branje: 16 novih intervjujev

Za letošnjo posebno poletno edicijo MLADINA INTERVJU so se Mladinini novinarji pogovarjali s sledečimi imeni iz sveta politike, družbe in kulture: Renata Salecl, Gregor Golobič, Ljudmila Novak, Mitja Velikonja, Jasna Zakonjšek, Goran Vojnović, Anica Mikuš Kos, Mladi za podnebno pravičnost, Borut Štrukelj, Benjamin Krnetić, Marjetica Potrč, Zlatan Čordić - Zlatko, Jaša Jenull, Katarina Rešek Kukla, Damir Avdić in Tone Stojko.

Novo posebno številko si lahko priskrbite tudi v naši spletni trgovini >>