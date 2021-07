TV3 mora prenehati spodbujati rasizem

Agencija za komunikacijska omrežja Republike Slovenije (Akos) je podala odločitev glede januarske oddaje Faktor s spornim govorom Norme Brščič o rasah

Norma (Korošec) Brščič kot voditeljica oddaje Faktor

Agencija za komunikacijska omrežja Republike Slovenije (Akos) je v postopku inšpekcijskega nadzora televizijskem programu TV3 naložila, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti. Odločitev je podala glede januarske oddaje Faktor s spornim govorom Norme Brščič o rasah, so sporočili iz Akosa.

Brščičeva je v januarski oddaji Faktor na TV3 namreč izrazila sporna stališča glede večvrednosti oz. manjvrednosti nekaterih ras.

Na Akosu so ugotovili, da je "voditeljica neupravičeno v vprašanje vključila lastno vrednostno sodbo, ki jo je na način spodbujanja rasne neenakopravnosti neutemeljeno izpeljala iz nekaterih predhodno, izven znanstvenega konteksta, in le znotraj njega lahko tudi pogojno relevantnih, nanizanih postavk". Dodali so, da je voditeljica na koncu stopnjevala svoj govor do te mere, da njene izrazito žaljive in diskriminatorne besede izzivajo sovraštvo ter nestrpnost na osnovi rasne pripadnosti.

Opozorili so, da takšen provokativen, negativen in družbeno nesprejemljiv govor, ki deluje pod pretvezo prevpraševanja meja svobode govora, služi spodbujanju rasne neenakopravnosti in je v avdiovizualni medijski storitvi prepovedan. "Takšen razdiralen govor v ničemer ne prispeva k obveščanju javnosti o vprašanjih javnega interesa," so poudarili.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je januarja zaradi oddaje Normo Brščič in odgovornega urednika TV3 Tomaža Taškarja tudi kazensko ovadilo. "V društvu novinarjev smo na strani svobode izražanja, vendar pa gre v tem primeru za grobo zlorabo te pravice. Ker se zavzemamo za zaščito kakovostnih medijskih vsebin, novinarske etike, profesionalnih standardov, spoštovanja človekovih pravic in temeljne dostojnosti, smo se v tem primeru odločili prevzeti najbolj aktivno vlogo pri preprečevanju razširjanja sovraštva in nestrpnosti v naši družbi tudi s pravnimi sredstvi," so zapisali.