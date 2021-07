»Žagamo vejo, na kateri sedimo«

IZJAVA DNEVA

"Odvisno, nekaterim se to še vedno zdi kaprica naravovarstvenikov. Veliko inženirjev sploh ne vidi vrednosti vode, da ima pri našem razvoju velik pomen. Tople vode na bodo mogle hladiti elektrarn. Nizke vode ne bodo imele pretoka in ne bo električne energije, če je preveč vode, je ravno tako problem. Voda je pomembna za vse vidike družbe in za ekosistem. Pa saj je človek del ekosistema – in če ga uničujemo, je to kot žaganje veje, na kateri sedimo."

(Prof. dr. Barbara Čenčur Curk, strokovnjakinja za podzemne vode in upravljanje voda, o škodljivi noveli zakona o vodah in o tem, ali se Slovenci zavedamo vrednosti neokrnjene narave in voda; via Nedeljski dnevnik)