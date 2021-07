Kučan: »Za najtežje odločitve je treba pridobiti razumevanje in podporo državljanov«

IZJAVA DNEVA

"Tudi najzahtevnejše probleme je mogoče reševati po poti dialoga, potrpežljivega in argumentiranega iskanja soglasja, brez merjenja moči. Tudi v mednarodnih odnosih je pomembno biti načelen, ohranjati verodostojnost, iskati zaveznike in ne prilagajati stališč kratkotrajnim koristim. Tudi v vojni, če ti je vsiljena, se je treba braniti in se zavzemati za mir. Za najtežje odločitve je treba pridobiti razumevanje in podporo državljanov, povedati resnico in imeti za to pogum, biti do njih spoštljiv in si prizadevati za njihovo zaupanje."

(Milan Kučan, nekdanji predsednik države, na slovesnosti ob 30. letnici od sprejetja brionske deklaracije, ki je takrat končala desetdnevno vojno in bila pomemben korak h kasnejšem mednarodnem priznanju Slovenije; via Dnevnik)