Vlado Kreslin: »Glasoval bom proti zakonu«

KOMENTAR DNEVA

"Glasoval bom proti zakonu, ker jih že kar vidim, kako si bodo lokalno oz. na terenu, kot temu pravijo, podeljevali soglasja po strankarskih linijah in po preverjenem principu »ti meni, jaz tebi« ter postavljali bifeje, ute, hiše, pomole, ograje, ipd., ob Muri, Dravi, Savi, Krki, Kolpi, Soči ... in na vseh možnih obalah slovenskih voda in morja."

(Vlado Kreslin, glasbenik, kulturnik, o tem, zakaj bo na referendumu glasoval proti vladni noveli zakona o vodah)

lPuVUUIR7ns