Anticepilec v precepu

Edvard Kadič – dvomljivec na položaju, za katerega ni usposobljen

Objava vodje oglaševalske akcije za cepljenje, ko je cepljenju še nasprotoval

Internet utegne biti hecna reč in radi pravimo, da na njem stvari ostanejo za vedno. Ravno prejšnji teden je preteklost, z manjšo pomočjo slovenske tvitosfere, prišla strašit Edvarda Kadiča, ta hip verjetno najpomembnejšega svetovalca vladnega urada za komuniciranje (Ukom), ki naj bi bil odgovoren za vodenje promocije cepljenja. A kako naj bi to sploh uspešno počel, če izkušenj z vodenjem takega projekta nima, predvsem pa je – anticepilec?

Maja je v javnost pricurljala novica, da je Ukom že februarja s Kadičem podpisal 11.500 evrov vredno pogodbo o izvedbi komunikacijskih storitev in podpore promociji cepljenja. Pri tem je moral na javnem razpisu »premagati« dva poslovna subjekta – samostojnega podjetnika Luko Perša, sicer zaposlenega na Nova24, in podjetje Signatum, ki je v lasti Mihaela Hočevarja, občinskega svetnika SDS v Grosuplju. Kadič je z zmago na razpisu postal pomemben akter v komunikaciji med Ukomom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), pa tudi s širšo javnostjo. Strokovnjak za nebesedno komunikacijo – čeprav kolumnist na Nova24, nekaj časa tudi na tako imenovani Nacionalni tiskovni agenciji (NTA), predvsem pa velik podpornik stranke SDS – pravih izkušenj za pripravo in izvedbo promocije trenutno najpomembnejšega projekta v državi ni imel, a pod to vlado se je že večkrat izkazalo, da kaj takega ni posebna težava.

Lahko pa bi vlada vsaj zahtevala, da človek, ki bo moral promovirati cepljenje, temu tudi sam zaupa. Kot so ugotovili nekateri uporabniki Twitterja, je v spletnem dnevniku leta 2012, v času predsedniških volitev, kandidate med drugim spraševal, ali podpirajo obvezno cepljenje otrok, »kljub številnim dokazom stroke, da gre pri preverjanju varnosti cepiv za načrtno sistemsko zavajanje javnosti«. Spet v drugem zapisu istega leta je trdil, da je cepljenje na način, kot se je v tistem času izvajalo v Sloveniji, »v nasprotju z zdravo pametjo«. Njegova utemeljitev, kot je sam zapisal, je na videz preprosta – čeprav izhaja predvsem iz spornih predpostavk, ki ženejo tudi proticepilsko gibanje: »Zakaj bi nekdo pri zdravi pameti svojega zdravega in razvijajočega se otroka izpostavil boleznim?«

Dokaj ironično Kadič, poleg občasnih pozivov v podporo cepljenju in deljenju vsebin propagandističnih glasil, blizu strankama SDS in NSi, ter predvsem pritoževanja nad vsemi drugimi mediji, čas na Twitterju porablja zlasti za to, da druge uporabnike označuje za proticepilce. To najraje počne s sicer izstopajočimi nasprotniki sedanje oblasti – ravno zato je za proticepilca pred kratkim javno označil slikarja Arjana Pregla.

A če se ob koncu vseeno obregnemo še ob delo, za katero naj bi bil odgovoren Kadič. Kot je zapisano v njegovi pogodbi, je odgovoren za komunikacijo med Ukomom in NIJZ, predvsem pa za pripravo medijskega načrta oglaševanja, skupaj z zakupom oglaševalskega časa in prostora glede na razpoložljiva sredstva. Za najopaznejša projekta v tej smeri sta se izkazala zdaj že klasično kanaliziranje javnega denarja v propagandna glasila vladajočih strank – največ oglaševalskega prostora je Kadič zakupil ravno v prvi, brezplačni številki revije Domovina – in dokaj nenavadno deljenje vstopnic za koncert Big Foot Mame na mariborskem Radiu City vsem, ki so bili drugim poslušalcem pripravljeni zaupati svojo izkušnjo s cepljenjem.