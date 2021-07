Beović: »Zato moram zagovarjati obvezno cepljenje«

IZJAVA

"Resnih debat, da bi bilo cepljenje obvezno, ni bilo. Zdravniki smo zelo prepričani, da je cepljenje izjemno pomemben ukrep, če želimo ustaviti epidemijo, da je učinkovit in varen. Naša odgovornost za ljudi je, da se v celoti cepijo, družba se lahko odloči drugače, stališče stroke pa je tako. Jaz sem odgovorna za to, da pacient opravi zdravstveni poseg, ki je življenjsko pomemben. Cepljenje je tak ukrep, zato moram zagovarjati obvezno cepljenje oziroma karkoli, kar bi lahko spodbudilo cepljenje. O tem razmišljajo celo države, kjer sploh nimajo obveznega cepljenja, zdi se mi, da bi bilo to pri nas celo lažje uvesti, saj sprejemamo obvezno cepljenje otrok."

(Bojana Beović, predsednica zdravniške zbornice in vodja posvetovalne skupine za cepljenje, v izjavi za medije o obveznem cepljenju)