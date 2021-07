»Država trenutno deluje proti interesom ljudstva«

IZJAVA DNEVA

"Država trenutno deluje proti interesom ljudstva. Tako bo vse dotlej, dokler ljudstvo ne bo imelo glavne besede, ali za začetek vsaj več besede, pri oblikovanju, izvajanju in nadzorovanju državne politike. Kričeči primer vladne politike, ki je v nasprotju z najbolj temeljnimi interesi današnjih in prihodnjih prebivalcev te dežele in države, je novela zakona o vodi. Obenem pa je mobilizacija proti sprejetju tega zakona dober zgled boja za vpliv ljudstva na oblikovanje državne politike. Ker vlada ni dopustila potrebne javne razprave in je ignorirala nasprotovanje zlasti naravovarstvene in vodarske stroke, je bila dana pobuda za referendum o spornem zakonu. Po njenem uspehu imamo zdaj priložnost – in državljansko dolžnost – glasovati o tem zakonu na referendumu, ki bo to nedeljo."

(Sociolog in kolumnist Tomaž Mastnak o noveli zakona o vodi, ki je v nasprotju z najbolj temeljnimi interesi današnjih in prihodnjih prebivalcev te dežele in države; via Dnevnik)