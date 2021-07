Janša, Orban in višegrajci v Ljubljani

FOTO DNEVA

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Janez Janša je v Ljubljani gostil predsednike vlad Višegrajske skupine (V4) ‒ Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske, Viktorja Orbana, Andreja Babiša, Eduarda Hegerja in Mateusza Morawieckija. Osrednje teme pogovorov so bile prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, konferenca o prihodnosti Evrope, situacija na Zahodnem Balkanu in ostale aktualne evropske teme.