Na referendumu velika večina PROTI

Kar 86 odstotkov volivk in volivcev je glasovalo proti vladni noveli zakona o vodah

Utrinek s petkovega protivladnega protesta, na katerem so protestnice in protestniki ozaveščali tudi o pasteh vladne novele zakona o vodah

© Luka Dakskobler

Na okoli 3000 voliščih so volivke in volivci odločali o vladni noveli zakona o vodah. Na referendumu o noveli zakona o vodah je po 99,9 odstotka preštetih glasovnic proti glasovalo 674.114 (86,58 odstotka), za pa 104.525 (13,42 odstotka) volivk in volivcev. Volilna udeležba je bila 45,99-odstotna, glas je oddalo 781.264 volilnih upravičencev.

Izidi preštetih glasov po okrajih so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

