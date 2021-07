Glas proti je znak, da imajo ljudje dovolj oviranja demokratičnih pravic

V Gibanju za pitno vodo pravijo, da glas proti izraža tudi nestrinjanje s trenutnimi politikami

V Gibanju za pitno vodo so prepričani, da so glasovi proti noveli zakona o vodah na današnjem referendumu temeljili na mnenju stroke in delu nevladnih organizacij. Glas proti je znak, da imajo ljudje dovolj oviranja demokratičnih pravic, izraža pa tudi nestrinjanje s trenutnimi politikami, pravi predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

"Pojavljajo se že očitki, da so bili glasovi čustveni. In pravim: gotovo so bili. A temeljili so na jasnem mnenju stroke, temeljili so na delu okoljevarstvenih organizacij, ki jih je oblast nenehno spregledovala, temeljili so na tem, da imajo ljudje dovolj oviranja demokratičnih pravic in temeljili so na tem, da so nam narava, skupnost in javno dobro enotne vrednote. To je upanje in največja zmaga od vsega," je v večerni izjavi v imenu Gibanja za pitno vodo v Ljubljani dejala Nika Kovač.

"Nekateri zagovarjajo vodo zaradi krščanskih vrednot, drugi, ker so strokovnjaki, in tretji, kot je Inštitut 8. marec, ker imamo poln kufer neoliberalnih politik, ki jemljejo ljudem in dajejo elitam."



Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

V gibanju so se, kot je spomnila, zbrali različni ljudje. "Nekateri zagovarjajo vodo zaradi krščanskih vrednot, drugi, ker so strokovnjaki, in tretji, kot je Inštitut 8. marec, ker imamo poln kufer neoliberalnih politik, ki jemljejo ljudem in dajejo elitam. Kolikor je razlogov, toliko je glasov proti. Gotovo pa glas proti izraža tudi nestrinjanje s trenutnimi politikami," je ocenila.

Spomnila je tudi na očitke gibanja o oviranju oz. oteževanju glasovanja mnogim volivcem. "Ljudi je to razjezilo in so prišli voliti za tiste, ki niso mogli. Te prakse v Sloveniji ne bodo dopustne, ker smo ljudje dobri in si hočemo pomagati," je prepričana.

l0OY--cTsmY

USvYnkGGCL8

PREBERITE TUDI: