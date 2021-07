FOTOGALERIJA: Zmagoslavje nasprotnikov novele zakona o vodah

Gibanje za pitno vodo v Ljubljani po razglasitvi izidov referenduma

© Borut Krajnc

V Gibanju za pitno vodo, ki združuje nevladne organizacije in posameznike, ki so nasprotovale sprejemu škodljivih sprememb zakona o vodah, so včeraj proslavili izid referenduma. Proti je glasovalo kar 86,5 % volivk in volivcev.

Predlaganemu zakonu je nasprotovala celotna stroka, ki se ukvarja z vodami. Predvidene spremembe bi pomenile nevarnost znatnega zmanjšanja zaščite podzemnih vodnih virov in s tem varne oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

"Zakonu je nasprotovala ogromna večina volivk in volivcev, ki želi ohraniti pitno vodo ter čiste, vsem dostopne in življenja polne vode. Novela zakona o vodah je bila prepričljivo zavrnjena v vseh ismih volilnih enotah," so zapisali v Gibanju za pitno vodo.

Več utrinkov v fotogaleriji Boruta Krajnca spodaj.