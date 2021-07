»Referendum o vodi je zbudil mladi del volilnega telesa«

KOMENTAR DNEVA

"Aktivacija volilnega telesa je bila pri tem očitna, statistična obdelava podatkov po starosti pa bo čez nekaj dni najverjetneje potrdila tudi ocene, da je referendum o vodi zbudil mladi del volilnega telesa. Le upati je, da prebujenje ne bo samo trenutno, saj bi to občutno premešalo karte na političnem parketu."

"Čeprav je voda življenjska tema, ki nima politične barve ali okusa, in je bil referendum predvsem glasovanje o njenem varovanju, je šlo tudi za glasovanje o vladi. Vendar izida ne gre razumeti kot uspeh opozicije, pač pa bolj kot nezaupnico vladi. Če bi bilo nasprotno in zakon ne bi padel, bi vlada po ocenah analitikov dobila zelo pomemben atribut legitimnosti in bi lahko v miru vladala do volitev."

(Novinarka Suzana Kos o tem, da je referendum o vodi tema, ki nima politične barve ali okusa; v Delu)