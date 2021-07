101. obletnica požiga Narodnega doma

Pomemben simbol slovenske navzočnosti v Trstu

Narodni dom v Trstu v plamenih, 13. julija 1920

© Arhiv Mladine

V Narodnem domu bodo drevi slovesno obeležili 101. obletnico požiga Narodnega doma, pomembnega simbola slovenske navzočnosti v Trstu. Slovesnosti se bo poleg drugih visokih predstavnikov Slovenije in Italije udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Spominsko svečanost v veliki dvorani Narodnega doma pripravljata krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Za glasbeno popestritev večera bo poskrbela Glasbena matica, ob tej priložnosti pa bo predstavljena tudi knjiga Gorazda Bajca in Boruta Klabjana "Ogenj, ki je zajel Evropo. Narodni dom v Trstu 1920-2020".

Tržaški župan Roberto Dipiazza je v soboto v tamkajšnji mestni palači predsedniku Borutu Pahorju vročil najvišje mestno priznanje Trije grbi Trsta, ki ga mesto podeljuje najzaslužnejšim posameznikom.

Ob lanski 100. obletnici fašističnega požiga Narodnega doma so v Trstu ob prisotnosti Pahorja in predsednika Italije Sergia Mattarelle podpisali dokument o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine.

Pahor se je ob tem zavzel, da bi Narodni dom čim prej dejansko prešel v last slovenske narodne skupnosti v Italiji. Dipiazza pa je zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek, za katere si bodo iskreno prizadevali, da bodo najhitreje odpravljene.

Sam proces vračanja bo po pričakovanjih sicer trajal več let, a Slovenci v Italiji so s ponovnim lastništvom pomembne stavbe v središču Trsta dobili potrditev, da so polnopravno del tamkajšnje skupnosti.

Narodni dom je bil zgrajen v prvih letih 20. stoletja in je predstavljal osrednjo kulturno ustanovo tržaških Slovencev. Gostil je številne slovenske organizacije in je imel dvorano, v kateri so prirejali predavanja, koncerte, predstave, zborovanja in druge prireditve, ter hranilnico, kavarno in hotel. 13. julija 1920 so ga napadli in požgali italijanski nacionalisti in fašisti.

