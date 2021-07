»Prebudila se je generacija, ki že plačuje strašno ceno grehov svojih staršev in starih staršev«

IZJAVA DNEVA

"Šlo je za prebuditev mladih generacij, ki ne živijo v svoji 'dragi vasi domači«' ampak v globalnem 21. stoletju, ki so slišali Greto in videli grozljivi prezir blodnjavih starcev, tudi Janše, do nje in vseh mladih, ki jim ni vseeno za planet. Sprva so ti mladi ob političnih blodnjah o Kapitalu, Bogu in Orožju le zavijali z očmi, dokler niso ugotovili, da ta falanga prodaja njihovo prihodnost, njihova življenja. Prebudila se je generacija, ki že plačuje strašno ceno grehov svojih staršev in starih staršev in ki jim zato mora reči glasen ne. Ki je sita tega, da ob vsem flancu o ljubi domovini in zaotrokegrejih poslanci v parlamentu dnevno ravnajo tako, da bodo sami doživeli bogat pokoj, oni pa brezpravnost, revščino in uničen planet."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da so mladi na referendumu porazili korumpirano starikavo garnituro; via Dnevnik)