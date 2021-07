»Janša je k diplomatski mizi pristopil z macolo«

IZJAVA DNEVA

"Zunanja in evropska politika Slovenije sta v času Janševega mandata ujetnici notranjepolitičnih interesov SDS. Janša je v svoji maniri nadaljeval prejšnji konec tedna, ko je na lastno pest kot predsednik vlade države, ki predseduje svetu EU, pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988."

"Ne da bi Janši odrekali pravico do kritike brutalnega kratenja človekovih pravic, čas in način njegove intervencije sta izbrana napačno, povrhu vsega pa popolnoma neusklajena s slovensko zunanjo politiko in evropskimi prizadevanji glede oživitve iranskega jedrskega dogovora. Gre za zelo zapletena geopolitična vprašanja, ki zahtevajo filigranski pristop. Janša pa je k diplomatski mizi, na kateri je zapleteno ravnotežje med varnostnimi dilemami iranskega jedrskega programa in samoohranitvenimi težnjami režima, ki množično krati človekove pravice, pristopil z macolo."

(Novinar Uroš Esih o tem, da zapletena geopolitična vprašanja zahtevajo filigranski pristop; via Delo)