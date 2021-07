»Cankar je največji slovenski pisatelj, Žižek pa največji slovenski intelektualec«

IZJAVA DNEVA

"Cankar je največji slovenski pisatelj, Žižek pa največji slovenski intelektualec. Oba sta Sloveniji zelo domača in obenem zelo tuja, oba sta si izmislila svojo presenetljivost in svojo edinstvenost, obema uspe publiko zadovoljiti navkljub njej sami, oba bralcem data več in boljše, kot hoče. Ko bereš njuna dela, imaš itak občutek, da svet obstaja le zato, da bi lahko prišel v njune tekste."

(Marcel Štefančič, jr., televizijski voditelj, filmski kritik in publicist o tem, kdo je največji slovenski intelektualec 20. stoletja; v intervjuju za spletni portal Airbeletrina)