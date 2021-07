Žena, mama, kraljica

Kako starši vplivneži monetizirajo starševstvo in spodbujajo ohranjanje tradicionalnih spolnih vlog

Cool Mamacita in Cool Fotr, naša najbolj znana starša blogerja, sta monetizirala vsako poro svojega družinskega življenja.

© Instagram, zajem zaslona

»Glede na to, da se vsakih 4,7 sekunde pojavi nov blog, ni presenetljivo, da so se med blogi o zmenkih, politiki in pisarniškem življenju znašli tudi tisti o starševstvu. Posebej zanimivo je, da se zdi, da je bloganje o starševstvu postalo del starševstva samega.« Pisalo se je leto 2005. V New York Timesu je bil objavljen prvi članek o starših blogerjih, iz katerega je navedeni odstavek. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ... še niso obstajali. Obstajali pa so blogi. Pravzaprav je bila to zlata doba blogerstva. Nekateri starši so njegov razcvet nemudoma izkoristili za to, da so si ustvarili spletni prostor, v katerem so lahko brez filtra razpredali o tegobah in dilemah, ki spremljajo vzgojo otrok. Za marsikatere med njimi do tedaj niso imeli pravega sogovornika – teme, kot so poporodna depresija, spolnost po porodu, dojenje in podobno, si še niso utrle poti v javni prostor in so bile za marsikoga tabu.