Največje nasprotje arijcu je LGBTIQ!

Zakaj so začeli Orbán in njegovi kanalizirati Hitlerjev Mein Kampf in prepovedovati šolske vsebine, ki delijo nacijo

Društvo Legebitra je ob obisku predsednikov vlade držav Višegrajske skupnosti pripravilo protest in posebno izjavo. Med drugim so zapisali, da se je Janez Janša »v preteklosti že večkrat postavil na stran nasprotnic_kov enakih človekovih pravic LGBTI-oseb in celo dejal, da je madžarski zakon lahko vzor drugim državam«.

© Borut Krajnc

»Ko se branim pred Židom, se bojujem za Gospodovo delo,« je zapisal Hitler v Mein Kampfu. »Največje nasprotje arijcu je Žid.« Za vse zlo na tem svetu je okrivil Jude. »Kamorkoli sem šel, sem videl Žide, in več ko sem jih videl, bolj jih je oko razločevalo od drugih ljudi.« V Judu, čigar končni cilj je »uničenje človeške kulture in s tem opustošenje sveta«, je videl vse najslabše – »umazanijo«, »črve«, »zdrizasto sluz«, »prenašalce bacilov najslabše vrste«, »kugo«, »satansko spretnost«, »dialektično zlaganost«, »parazite«, »zastrupljevalce duš«, »ledeno hladne in hkrati brezsramno podjetne dirigente odvratne delavnice pregrehe med izrodki velemesta«, »večne razdiralce človeštva«.