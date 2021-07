Neonacisti in drugi protestniki

Enačenje protivladnih protestnikov z neonacističnimi vsiljivci je v neposrednem nasprotju z evropskimi zavezami in načeli

Trenutek, ko so na demonstracijah posredovali policisti in odstranili »domoljube«

© Luka Dakskobler

Ko je generalni direktor policije Anton Olaj na zahtevo predsednika vlade Janeza Janše in notranjega ministra Aleša Hojsa odredil notranji (strokovni) nadzor nad policijsko odstranitvijo skupine neonacistov s protivladnega protesta, je kot razlog navedel sum, da policija vseh udeležencev shoda ni obravnavala enako. In nadzor je seveda to potrdil. Da poročilo nadzora ni strokovni, ampak predvsem politični dokument, kaže praksa evropskega sodišča in tudi zavezanost slovenske policije evropskim standardom, ki ne puščajo dvoma, da vsiljivcev na mirnih zborovanjih ni mogoče obravnavati enako kot udeležence zborovanja. Še več, nujno jih mora policija obravnavati neenako, različno. Zlasti če gre pri skupinah – kot v tem primeru – za demonstracijo nacističnih simbolov in ideologije.