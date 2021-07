Borut Mekina | foto: Borut Krajnc

Skrivnostni sestanek z Ursulo von der Leyen

Predstavnica slovenskih novinarjev in predstavnica novinarjev STA na enournem sestanku s predsednico evropske komisije

Kljub natrpanemu urniku si je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen med obiskom Slovenije vzela več kot uro časa za pogovor o vladnih pritiskih na medije

Na dan, ko je Slovenijo obiskala evropska komisija, in po tem, ko so si komisarji na Bledu ogledali predstavo Povodni mož, se je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na Brdu pri Kranju srečala s predstavniki slovenskega novinarstva. Sestanka, ki je bil neuradne narave, so se po naših informacijah udeležili odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije (STA) Barbara Štrukelj, predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek in profesor Marko Milosavljević s katedre za novinarstvo Fakultete za družbene vede.