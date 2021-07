87 %

Volivke in volivci so jezni. Zelo jezni. V nedeljo smo doživeli plebiscit o zakonu o vodi. A ne samo to: to je bil tudi plebiscit o Janezu Janši, vladni koaliciji in celotni slovenski politični kasti.

Del aktivistov, prostovoljk in prostovoljcev, ki so s svojo kampanjo, predvsem pa z argumenti in spoštljivostjo uspeli poraziti vlado in prepričati več kot 677 tisoč volivcev.

© Borut Krajnc

V soboto, dan pred referendumsko nedeljo, je bila Nika Kovač, vodja referendumske kampanje civilne družbe, zaskrbljena. Vedela je sicer, da je bila udeležba na predčasnih volitvah visoka. Vedela je tudi, da dobivajo neverjetno podporo iz vse Slovenije. Še več. Vedela je, da prihaja ta podpora z vseh strani, politično je bila raznolika, podporo so izražali iz vseh starostnih skupin, iz mest in vasi. A vseeno jo je skrbelo. Meja za priznanje rezultata na referendumu je postavljena na 20 odstotkov volivcev, ki morajo glasovati proti zakonu. To je visoka meja, a jo je mogoče preseči. Ampak bo verjetno zelo tesno, je pripomnila.